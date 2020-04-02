(影)縱火死刑犯翁仁賢伏法 2槍斃命 03:072020/04/02 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 死刑犯翁仁賢1日晚間8時38分在台北看守所遭槍決，法警一共朝其開了2槍，確認死亡後於9時11分將其遺體送出看守所至中壢殯儀館。（張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 縱火死刑犯翁仁賢伏法 2槍斃命 2016年除夕夜殺害6名親友到死刑犯翁仁賢去年7月被判處死刑定讞，並於昨晚8時38分在台北看守所遭槍決，一共2槍，遺體晚間9時11分送初看守所至中壢殯儀館。 據了解，翁仁賢死前吃了炸雞腿、控肉、荷包蛋，疑似因為緊張，還連抽了4根菸，接著注射麻醉後，由法警朝翁仁賢背後開了1槍，但因為沒有斷氣，法警再度開了第2槍，確認翁仁賢死亡後將其遺體送往殯儀館，現場沒有救護車，代表翁仁賢未器捐。 (中時 ) #翁仁賢 #看守所 #法警 #殯儀館 #死刑犯 也許您會感興趣 推薦閱讀 清明節祭祖 桃園2日至5日開放殯儀館周邊紅線停車 20:512020/03/31 社會 外傳學甲要蓋殯儀館地方抗議 慈濟宮否認 17:052020/04/01 生活 蔡英文2次執行死刑 除夕夜縱火弒親6人翁仁賢伏法 20:212020/04/01 社會 蔡政府任內第2次死刑！全台還有39名犯人待槍決 20:342020/04/01 社會 翁仁賢伏法 倖存家屬：早當他人死了 20:572020/04/01 社會 縱火燒死6至親「罪惡天地不容」 翁仁賢開2槍伏法 21:202020/04/01 社會 翁仁賢嗆法官多讀書 蘇揆去年已點名罪惡天地不容 21:182020/04/01 社會 翁仁賢伏法前還一度抗拒 被拖至刑場伏法 21:402020/04/01 社會 死刑犯翁仁賢伏法 2槍斃命 22:102020/04/01 社會 除夕活活燒死父母今伏法 警爆翁仁賢只對「她」愧疚 22:232020/04/01 社會 社會熱門新聞 除夕活活燒死父母今伏法 警爆翁仁賢只對「她」愧疚 - 社會 翁仁賢伏法前還一度抗拒 被拖至刑場伏法 - 社會 翁仁賢槍決前狂言下去還要輪迴追殺家人 要他們好好保重 - 社會 漁光島「帳篷做愛」女主角曝光 長髮美女裸露下體「曬鮑」 - 社會 漁光島愛愛最新58秒「無帳篷」片 沙灘全裸「吸蛇毒」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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