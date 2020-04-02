縱火死刑犯翁仁賢伏法 2槍斃命

2016年除夕夜殺害6名親友到死刑犯翁仁賢去年7月被判處死刑定讞，並於昨晚8時38分在台北看守所遭槍決，一共2槍，遺體晚間9時11分送初看守所至中壢殯儀館。

據了解，翁仁賢死前吃了炸雞腿、控肉、荷包蛋，疑似因為緊張，還連抽了4根菸，接著注射麻醉後，由法警朝翁仁賢背後開了1槍，但因為沒有斷氣，法警再度開了第2槍，確認翁仁賢死亡後將其遺體送往殯儀館，現場沒有救護車，代表翁仁賢未器捐。

(中時 )