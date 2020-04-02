剛完結的Netflix熱門韓劇《梨泰院Class》掀追劇熱，其中朴敘俊角色「朴世路」頂著「栗子頭」髮型，鮮明吸睛、極受關注。台北一名髮型設計師Sun Sun從中獲得靈感，為客人剪出相同質感的髮型，高度還原角色髮型而引起話題。
他在FB上貼出他日前為客人剪出的「朴世路栗子頭」，以專業技術高度還原了角色髮型呈現的簡潔與俐落，不過是這位女性客人主動向他提出的希望，他說：「《梨泰院》真的太紅了，連女生都想理男主角的栗子頭！女生理栗子頭還蠻可愛的。」
髮型師建議：需合適髮質
他為明瞭角色精神還特別追劇，結果髮型獲網友盛讚「一模一樣」，而Sun Sun表示：「頭髮直又伏貼才適合這個髮型，理起來才會好看，不會『離太遠』。」也有客人隔天隨即介紹朋友到店理同樣髮型，足見「栗子頭」深受喜愛程度。
朴寶劍友情力挺 《梨泰院Class》最高收視完美收官
朴敘俊穿回學生制服 新劇《梨泰院Class》樂當青春代言人
因疫情無法遵守公約感到抱歉 朴敘俊盼透過戲帶來歡笑
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。