剛完結的Netflix熱門韓劇《梨泰院Class》掀追劇熱，其中朴敘俊角色「朴世路」頂著「栗子頭」髮型，鮮明吸睛、極受關注。台北一名髮型設計師Sun Sun從中獲得靈感，為客人剪出相同質感的髮型，高度還原角色髮型而引起話題。

韓劇《梨泰院Class》男主朴敘俊在劇中飾演為了父仇努力追求成功的酒吧老闆，肩背萬寶龍背包透露追求事業有成的渴望。（擷自朴敘俊IG）

韓劇《梨泰院Class》爆紅，引發栗子頭熱潮。（次郎男髪藝坊提供）

他在FB上貼出他日前為客人剪出的「朴世路栗子頭」，以專業技術高度還原了角色髮型呈現的簡潔與俐落，不過是這位女性客人主動向他提出的希望，他說：「《梨泰院》真的太紅了，連女生都想理男主角的栗子頭！女生理栗子頭還蠻可愛的。」

髮型師表示，栗子頭雖潮，但需有合適髮質才理想。（次郎男髪藝坊提供）

髮型師建議：需合適髮質

他為明瞭角色精神還特別追劇，結果髮型獲網友盛讚「一模一樣」，而Sun Sun表示：「頭髮直又伏貼才適合這個髮型，理起來才會好看，不會『離太遠』。」也有客人隔天隨即介紹朋友到店理同樣髮型，足見「栗子頭」深受喜愛程度。

Sun Sun為客人理髮力求「簡潔俐落」。（次郎男髪藝坊提供）

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(中時 )