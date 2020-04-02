2016年除夕夜，放火活活燒死包括父母在內6名至親的死刑犯翁仁賢在愚人節(4月1日)晚間槍決伏法，死後連家屬都不願意領回遺體，但對於這次死刑，廢死聯盟相當有意見，執行長林欣怡更是凌晨在臉書PO文痛批「法務部就是個笑話」，更問「不殺他對台灣會有什麼危害？」

林欣怡2日凌晨在臉書PO出900字貼文，她表示記者問的問題她都不知如何回答，該去問蔡英文總統、蘇貞昌院長以及蔡清祥部長，痛批政府把「廢除死刑」、「逐步廢除死刑」、「長遠目標廢除死刑」當作人權的化妝品。她問死刑替代方案、配套措施、對話溝通，通通都是他們在努力，「政府到底做了什麼？他們執行死刑」。

林欣怡質疑，為何死刑非要在此時？不殺他(翁仁賢)對台灣會有什麼危害？讓國家必須在死刑相關規定需要修改的時刻，殺了一心求死的翁仁賢。

林欣怡批評，每一次的執行死刑，對於廢除死刑的討論都是傷害。文末她更酸「翁仁賢犯下了最嚴重的犯罪，而我們的法務部有有多正直、多正義呢？」，砲轟「法務部貫徹法治 審慎依法執行死刑」就是個笑話也是個謊話。

(中時電子報)