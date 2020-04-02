新冠肺炎疫情嚴峻，我國口罩日產量不斷提升，台灣政府目前已放寬到每14天成人可買9片口罩、兒童可買10片，不過，部分民眾困惑為何不是每天一片？行政院長蘇貞昌前日透露，衛福部認為如果不限量大家可能就會浪費。政委唐鳳拍影片教學如何「乾蒸口罩」，還大玩「順時中」雙關哏，拿一個時鐘要大家「時鐘要順著跑8分鐘」，然後就可以繼續安心使用同一片「復活的口罩」。

行政院長蘇貞昌前日在立法院被詢，被民進黨立委黃秀芳問及未來多久之後可以達成每天口罩產能1500萬片？哪時可以讓台灣每位民眾1天可以有1片口罩？蘇貞昌透露，之前討論時衛福部也有意見，認為說不要浪費，因為如果不限量大家可能就會浪費。但蘇也正面回應，未來口罩視產量，1天1片，到時再參考。

還是有民眾擔心這段期間會有口罩不夠用的問題，被日本媒體讚為「天才IT大臣」的政委唐鳳在自己公開的推特分享如何乾蒸口罩，讓口罩可以簡單消毒過後再重複使用。唐鳳說此法不會讓口罩融化的關鍵是不要加水，指出「電鍋乾蒸的溫度較高（149~164℃）」。

只見影片中，唐鳳模仿美食節目主持人的口吻，說要教民眾做一道「乾蒸口罩」，要準備這3樣東西：1.電鍋、2.用過的口罩、3.時鐘。

唐鳳說：「首先把電鍋鍋蓋打開，口罩平放進內鍋，原汁原味不加水。」接著，唐鳳還大玩「順時中」雙關哏，「開啟電鍋的電源，讓時鐘順著跑8分鐘」。8分鐘後，把鍋蓋打開，稍微放涼，消毒之後，可以重複使用的口罩就完成了。最後，唐鳳戴上乾蒸好的口罩說 ：「戴上口罩即可安心使用囉！」短短37秒的教學影片，還貼心附上英語字幕，想讓外國人也可以學這個重複使用口罩的方法。

唐鳳的推特PO文也跟隨政府主打防疫外交，標註「TaiwanCanHelp」然後，蔡英文總統4月1日宣布，在全體國人努力下，國內疫情得到最好的控制，台灣口罩產能一躍成為全球第二大的口罩生產國，除了可以充分供應國內的需求，她說，「我們將捐贈1000萬片口罩， 將近一日產能，支援疫情嚴重國家的醫療人員。」

(中時電子報)