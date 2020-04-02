新冠肺炎疫情延燒，台灣西部縣市只剩嘉義縣「零案例」，被譽為台灣西部最後一塊淨土，但福部疾病管制署的傳染病統計資料查詢系統，4月2日清晨更新後，嘉義縣出現第1起確診個案，西部最後淨土失守。

據了解，該名確診個案是年約20出頭歲的女性，2月與友人一起到美國自助旅行，返國入境時主動聲明有症狀，由機場檢疫人員採檢通報，之後回嘉義縣居家檢疫，因嗅覺喪失到醫院接受治療，隨後確診，目前已住進負壓病房治療中。

(中時 )