嘉縣出現首例確診 西部縣市全淪陷 最後淨土失守 06:092020/04/02 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 福部疾病管制署的傳染病統計資料查詢系統，4月2日清晨更新後，嘉義縣出現第1起確診個案。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，台灣西部縣市只剩嘉義縣「零案例」，被譽為台灣西部最後一塊淨土，但福部疾病管制署的傳染病統計資料查詢系統，4月2日清晨更新後，嘉義縣出現第1起確診個案，西部最後淨土失守。 據了解，該名確診個案是年約20出頭歲的女性，2月與友人一起到美國自助旅行，返國入境時主動聲明有症狀，由機場檢疫人員採檢通報，之後回嘉義縣居家檢疫，因嗅覺喪失到醫院接受治療，隨後確診，目前已住進負壓病房治療中。 (中時 ) #西部 #嘉義縣 #檢疫 #台灣 #個案 也許您會感興趣 推薦閱讀 剛與男友分手又居家檢疫 女鬧輕生醫師視訊安撫 09:342020/03/30 社會 澎湖縣加碼補助防疫旅館經費 鼓勵鄉親在台灣檢疫隔離 15:342020/03/30 社會 快篩成本若能降到600元 全面篩檢更經濟實惠 16:272020/03/30 生活 補病毒破網 專家籲降低快篩成本 04:092020/03/31 焦點新聞 紐約更危險 柯批檢疫標準不一 04:102020/03/31 生活新聞 板橋富家男檢疫隔離兩度趴趴走 罰40萬強制集中檢疫 13:022020/03/31 社會 第二架湖北類包機 214人今凌晨入住檢疫所 14:542020/03/31 生活 居家檢疫者入住違法日租套房 民代促重罰嚇阻 20:572020/03/31 生活 北市百萬罰單第2例 違反居家檢疫打網咖 15:232020/04/01 生活 居檢落跑 北市開出第2張百萬罰單 04:102020/04/02 地方新聞 生活熱門新聞 台灣捐國際1千萬口罩 台大醫曝下場 - 生活 宅神真的爆炸了！837字重批林坤源：根本國賊 - 生活 不平靜！劉真、郝柏村相繼辭世 命理師曝玄機 - 生活 口罩不夠？唐鳳出手了「順時鐘8分鐘」 - 生活 翁仁賢伏法 廢死盟執行長語出驚人：不殺他對台灣有何害？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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