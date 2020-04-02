新冠肺炎疫情持續升溫，美國總統川普甚至預測全美最多將有24萬人被奪走性命。此一言論再度點燃市場恐慌情緒，摜壓剛創下史上第二大季線跌幅的全球股市，美股在4月第一個交易日全面重挫，三大指數跌幅都超過4%。

道瓊工業指數今天收盤重挫973.65點，跌幅4.44%，收在20943.51點。

標準普爾指數收盤重挫114.09點，跌幅4.41%，收在2470.5點。

科技股那斯達克指數收盤重挫339.52點，跌幅4.41%，收在7360.58點。

新冠疫情持續在美持續延燒，根據約翰霍普金斯大學計算，美國目前共有20萬3608例確診，全球第一，至少4361人不治。原本樂觀的川普如今也一改之前樂觀態度，坦言未來2周會非常痛苦，慘如地獄，死亡人數可能在10萬至24萬人之間，「大家要有心理準備」。受此言論影響，市場恐慌情緒再起，美股三大指數全倒。

(中時電子報)