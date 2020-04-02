身為貓奴的是元介，養了喵星人「銀絲菤」和「歐洛肥」，他笑言兩隻陪伴他10年以上的貓咪是一生的「最愛」，對女友從不會有的娃娃音，在牠們面前就會不自主地冒出來。只是，見到兩隻貓漸漸年老，病痛上身，是元介不捨地說：「歐洛肥連發情的時間都從凌晨3、4點，提前到了晚上6、7點，就能知道牠現在體力多差。」他也自曝，曾經上網幫歐洛肥徵女友，沒想到居然踢到鐵板！

接到本刊邀約採訪時，是元介興奮地表示，很開心能與自己的貓咪在攝影棚拍照留念，「我的貓都年紀很大了，我一直很想替他們做紀錄，現在也很珍惜跟牠們在一起的每一天。」然而約好時間後，他的貓兒子歐洛肥卻因泌尿系統出問題，而住院三天，等歐洛肥康復後，才終於與銀絲菤現身攝影棚和大家見面。

歐洛肥是比較會面對鏡頭的貓，是元介和他的互動感覺超萌。（圖／彭子桓攝）

銀絲菤非常喜歡在自己的角落待著，是元介笑說對牠最好的獎勵就是「不要去打擾牠」。（圖／翻攝自是元介臉書）

互看不爽碰頭就打架

當天，銀絲菤和歐洛肥到了現場，卻絲毫沒有是元介所形容的老態，兩隻貓各自傲嬌，鬧完脾氣還分頭往不同方向東晃西晃，碰頭後竟又吵起架來，讓是元介無奈地說：「牠們兩個一直互看不順眼啊！阿菤（銀絲菤）是我先抱回家的，後來歐洛肥才到，貓咪不喜歡自己的空間被他人占領，所以我家有上下樓層，一隻貓待下層，另一隻在上層，除了吃飯下樓之外，其他時間打死不相見，否則一碰面就是打架，打到後面，我就投降不管了。」

話雖如此，是元介仍坦言，自己比較偏心銀絲菤，甚至形容牠是「娘娘」，「牠是老太太了，換算成人的年紀已經要六十歲，所以脾氣不好，但我可以包容。其實牠結紮後脾氣好很多，而且牠是一隻會把自己打理好的貓，例如毛都會順好、飼料和水都會吃得乾乾淨淨，上完廁所也會把貓砂蓋好。養牠以來，牠一直睡在我旁邊，就算我談戀愛也一樣，牠都是我和女友的『中間人』。」

歐洛肥則較受是元介的媽媽寵愛，牠的性格和銀絲菤截然不同，比較外放。「歐洛肥和阿菤不一樣，就是一個不受控的男生，很愛刷存在感，上完廁所都不愛蓋貓砂，好像要昭告全世界牠排泄了，那味道散得我全家都是，又加上牠扁臉，所以吃東西會弄得亂七八糟，還要幫牠清潔。」是元介笑說。

在拍照現場，銀絲菤和歐洛肥突然互看不爽，準備開打，讓一旁的主人是元介哭笑不得。（圖／彭子桓攝）

是元介的貓在家中各占據一個樓層，不願意相見，圖為歐洛肥在窗口居高臨下地看著主人。（圖／翻攝自是元介臉書）

夜半發情叫聲嚇壞人

隨著兩個寶貝年齡增長，是元介也開始煩惱起「留後」一事，「我曾經很擔心貓離開了怎麼辦，因此很希望這兩隻貓可以生個小貓給我，如果牠們離開了，還可以留下一代延續。但阿菤是老母貓了，不適合再生，我也怕牠和歐洛肥不同品種交配會有什麼先天性遺傳疾病，所以幫阿菤結紮了。」

「但歐洛肥實在是太難找對象了！」是元介說，歐洛肥屬於加菲貓品種，養這種貓的人本就不多，因此他想到「網上徵女友」的方法，「大概在牠五、六歲時，我上論壇幫牠徵友，那種貓配對的網站，但真的沒有人留言，唯一的『讚』還是我自己按的。我覺得很難過，我兒子又不是不帥。」

目前歐洛肥每三個月就發情一次，不過，是元介從一開始焦急地替牠找伴，到現在一切隨緣。談起貓兒子「登大人」的過程，他笑說歐洛肥第一次發情時，老姊還以為鬧鬼了！原來，歐洛肥第一次發情是在某個夜晚的凌晨三、四點，「牠對著窗戶喊出『好啊！』真的是發出這個聲音，我姊嚇死了，後來才發現窗外後山有一群野貓，歐洛肥在和牠們對話。」

有著沉穩性格的銀絲菤，有時也會像小孩子一樣，對未見過的東西如盆栽，相當好奇。（圖／翻攝自是元介臉書）

暖心陪睡幫忙關電燈

是元介接著透露，歐洛肥年紀漸長後，原本都是凌晨發情，現在則變成晚上六、七點就開始發情，「我覺得牠可能是聲帶的改變，所以從『好啊』，變成聽起來是『早啊』，我媽都笑說：里長伯又叫大家起床了！」

由於和貓小孩有太多寶貴的回憶及生活連結，是元介出國時總是掛心兩隻貓，也會很想念牠們的陪伴，他說，阿菤有次陪他睡覺時，竟在他半夢半醒之間，幫忙關燈，十分暖心。

「牠們在我日常生活中給予我很多無形的力量！」是元介只希望接下來的日子，年老的銀絲菤和歐洛肥能夠繼續健康地陪在身邊。

隨著銀絲菤和歐洛肥年紀漸長，是元介非常珍惜與牠們相處的每一刻。（圖／彭子桓攝）

歐洛肥

品種：長毛波斯貓

年齡：10.5歲

性別：男

體重：4.5公斤

興趣：閉眼休息

性格：人人好的里長伯性格。

銀絲菤

品種：美國短毛貓

年齡：11歲

性別：女

體重：6公斤

興趣：吃、睡

性格：生活上非常獨立自主，但很愛黏著主人撒嬌。

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(中時電子報)