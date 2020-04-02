身為音樂創作人，最可以做自己的一點，

就是在音符裡偷偷埋進很多東西，

像是自己的故事、自己的情緒、自己的青春……，

聽的人雖感動，但往往沒有察覺，

到底是走到自己的心裡，還是走進別人的回憶裡，

反正不管走到哪裡，被療癒了、被逗樂了，才是最重要的。

歌手李英宏幫電影《誰先愛上他的》，寫下〈峇里島〉這首歌，還拿了座金馬獎，寫的是電影主題曲、聽的是情侶間的繾綣愛戀。峇里島在哪裡？所有的畫面跟著音符浮現在心裡，李英宏可能沒在島上談過戀愛柴米油鹽，但卻把自己珍貴的回憶放進去了。

當時導演徐譽庭向李英宏邀歌，並向他形容：「愛情像是一陣風吹來的感覺……。」讓李英宏聽了山地歌王萬沙浪一九七二年的經典歌曲〈風從哪裡來〉、聽了峇里島傳統音樂，還跟他說了個故事：「一對同志戀人夢想能存夠錢，去峇里島相依相偎，但其中一人病逝，另一人還是去了峇里島，完成兩人夢想……。」

「那陣風」對李英宏來說，不一定是愛情，而是「當初最美好的那個感覺，卻可能不會再發生」。創作時，李英宏把思緒帶到自己五歲的時候，印象最深的是媽媽每天照顧他，爸爸因為常上班，反而印象有點淡薄；傍晚夕陽西下，爸爸要回家了，媽媽對他說：「爸爸回來了，快躲起來。」

「我能想到那是第一次體驗到幸福的感覺……，我記得很長一段時間，可能到國中都還是，我用聽音樂的想像，回到那時候的感覺，所以特別喜歡七、八○年代的歌，因為爸媽在我那個年紀常聽那樣的音樂，對我來說那是種幸福、一種當初的美好。我記得〈峇里島〉某次混音時，覺得終於做出彷彿把我帶回去當初的感覺，這是我做這首歌給自己的期許，我一直希望有一天我能夠用這個旋律回到那種感覺，以前都是聽別人的歌……，峇里島對我來說就是一個很嚮往的回憶。」

李英宏

生日：1986年7月6日

音樂作品：

2016年 《台北直直撞》

2020年 《水哥2020》

得獎紀錄：

2016年 第7屆金音創作獎最佳嘻哈單曲〈台北直直撞〉

2017年 第20屆中華音樂人交流協會年度十大單曲〈台北直直撞〉

2018年 第55屆金馬獎最佳原創電影歌曲〈峇里島〉

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(中時電子報)