李英宏的創作素材和靈感，其實都離自己很近，讓土生土長年輕人產生共鳴的〈台北直直撞〉、住在蘆洲覺得不輸國外而寫下的〈蘆樂佛尼亞〉……，總是把自己的「過去」寫在歌裡。以前沒有知名度、沒有經濟基礎，幫人做音樂，被要求修改心裡會受傷，走紅後不再為五斗米折腰，被打槍的機率當然也低了很多，於是李英宏開始帶點任性地把自己的過去，放進新的創作裡。

「我想表達的是一種感覺，可能是懵懂時期的感覺，可能是某個人在某個階段會有相同的感受，但聽到我的歌會感到被撫慰。就像是在講他這階段，不一定完全在講一種敘事的故事，有時聽眾也會明白這個訊息，但最終還是會用一個滿開放的方式做結尾；像我的歌有一些批判，可是最後還是會讓它用正面的去面對，比如我每個時期都會有關卡，會去抱怨或逃避，可是現在還是會用一個理性的方式度過。」

李英宏並非入行後就順順利利，中間也有過十年時間，做了很多職業、為生活打拚，最後回到音樂圈，從發片、電影配樂……，嘗試各種不同的機會，觸角愈多，愈知道自己要「莫忘初衷」，尤其對從小接受到的文化，更有一種使命感，「台灣有很多很棒的文化，只是大家把它遺忘，或是先刻意放在旁邊，我希望可以把它融合得很完整，表達出來『這就是我們這世代的樣子跟氛圍』，希望自己可以因為這個文化而感到驕傲，這一切對我來說都很有意義。」

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