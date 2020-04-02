把「生活」當成創作的來源、用「回憶」融入創作時的發想，李英宏為自己的音樂特色，下了個「北爛」的註解，並非低級笑鬧，而是種放鬆的幽默感。

「之前跟獨立樂團『落日飛車』合作，主唱跟我是同個世代的人，聽的音樂幾乎都一樣，頻率是一樣的，他也有這種感覺，例如我們會去致敬某個年代，但現在拼湊起來又超新奇。」

「講北爛又不是隨便弄，還是要有一種美感，把美感抓得很準，人家又會感受到那個趣味，尤其我滿喜歡在很多人面前表演的，我喜歡看到想講的東西，在編曲、音樂細節裡面，每次一出來大家有沒有理解到，有的話就覺得『有，我們有表達出來』。」那種心裡的爽度，只有自己最懂。

明明寫的是新歌、唱的是時下年輕人的心聲，但又會在演出、音樂中埋入某些過去的美好，也許共鳴就是由此而生，管他峇里島在哪裡，跟著歌曲走，峇里島就在心裡。

採訪後記／A片教會我的事

很多音樂人都喜歡現場演出的氛圍，台下的反應很直接、很血淋淋，李英宏當然也曾有過唱著〈台北直直撞〉，台下卻默然一片的經驗，唱完朋友還問他：「是不是故意把饒舌唱得很笨的感覺？」直到現在，李英宏已經練就「上場大概唱個一兩首，就知道有沒有Hold住這些人」的直覺。

回頭看以前的表演，李英宏說：「很重的菜味啊！那時不會這樣想，（就像）年輕人看了A片就覺得自己懂了些什麼，很用力、很直接，但不夠自然。」用看A片來形容，真的讓我秒懂。

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(中時電子報)