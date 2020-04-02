小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（2日）新聞重點。

【1】改委會成軍 縣市主委一步到位

國民黨改革委員會昨成軍，四大面向改革正式啟動，最大亮點是兩岸論述組邀得「九二共識」一詞創造者、前國安會祕書長蘇起加入，各組將密集召開分組會議，5月22日前提出書面建議。黨中央也發布22縣市黨部主委，地方黨部人事一步到位，另公布13位中央義務副主委，強化整體戰力，也使改革隊形更完整明確。

【2】縱火燒死6親屬 翁仁賢昨遭槍決

2016年除夕夜晚間，利用家人吃年夜飯團聚時，縱火燒死父母等6至親的翁仁賢，去年7月被判死定讞後，被行政院長蘇貞昌點名「天地不容」，法務部長蔡清祥批准死刑執行令，1日晚間8時38分在北所執行槍決兩槍伏法，晚間9時11分遺體送殯儀館，這是蔡總統任內第2次執行死刑，目前還有39名死囚待執行。

【3】中金院 首創科技金融研究所

因應5G、Bank4.0大未來，擁有新世代數金技能等於自備金飯碗！中信金融管理學院（下稱中金院）首創全國第一個「科技金融研究所」，從最夯的AI到熱門的科金法遵智能，及5G金融應用課程一次到位，並結合「業界個案實作」，為台灣培養創新力兼具實作力的未來科技金融家。

【4】黃子佼兒女私情擱一旁 4／1改過助人節

黃子佼與資深藝人林松義1日參加台灣優質生命協會公益活動，在協會祕書長紀寶如帶領下，探訪及贈送防疫物資箱給獨居弱勢長者。防疫物資箱放入衛生紙、罐頭、洗手露、「水神」抗菌液等，應有盡有。黃子佼3月30日生日後，昨出席第一場公益活動，適逢愚人節，他呼籲「4月1日改過『助人節』，幫助別人，對自己啟發也很大」。

【5】權威期刊最新報告 武漢封城 避免逾70萬人確診

據研究人員在最新一期權威學術期刊《科學》發表的報告，指出大陸1月封鎖新冠肺炎疫情第一個爆發點武漢的決定，也許是延緩病毒擴散速度的關鍵，並因此避免了逾70萬人染上新冠肺炎。

(中時電子報)