美國航母「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt）已讓部份人員下船

由於美國海軍「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母上有近100名人員新冠肺炎確診，在指揮官向高層示警下，部份美軍將下船，在關島的旅館隔離。

據CNN新聞網1日報導，美國代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）周三說，至今「羅斯福」號上有93人檢測呈陽性，意味這超過所有美軍確診總數的10%。一名高級國防部官員說，海軍預料，隨著更多檢測結果回報，病例數還會增加。

莫德里說，艦上約4,800人中，已有1,273人接受新冠肺炎病毒檢測，而海軍仍在等部份檢測結果。他說，約有1,000名海軍已撤離，在關島上岸。此外，莫德里在五角大廈指出，未來幾天內，他們預計會讓2,700人下船。

不過，海軍作戰部長吉爾迪（Mike Gilday）說，由於艦上仍必須執行必要任務，如維持核反應器的運轉等，因此無法讓所有的人員撤離。

(中時電子報)