放火燒死父母等6名親友的桃園男子翁仁賢,4月1日伏法,就連最後家人都不願意把他接回;法務部表示,翁仁賢手段兇殘、泯滅人性,視人命如草芥,審慎程序後執行死刑,以兼顧社會正義及人權保障。對此,廢死聯盟表示,死刑還沒廢除,死刑犯也沒有在街上流竄,他們只是暫存在政府帳戶裡,隨時可以被提領出來顯現國家權力的一個黑影而已。

家中排行老么的翁仁賢,2016年2月7日大年夜趁家中親戚團圓圍爐時,竟往住家潑灑汽油再縱火,導致年邁父母、姪子、姪媳和外籍看護當場命喪火窟。沒想到之後到了法庭,他完全無悔意,多次比出不雅手勢挑釁、嗆法官,還詛咒存活下來的家人;最終在去年判死刑定讞,今年4月1日兩槍伏法。

廢死聯盟深夜發文,「Taiwan can help. Taiwan can also kill.愚人節,這個國家殺掉了『小丑』,宣稱『逐步廢除死刑』是終極目標的中華民國,在防疫有成、民意支持度高漲的時刻,選在今天再次執行死刑;挑選一個大家恨之入骨、沒有人會惋惜的惡人,簽下執行令,槍決,不是要救民調、不是要轉移焦點,這是大有為政府的『依法行政』。」

而廢死聯盟的執行長林欣怡則PO文大嘆,每一次的執行死刑,都是對廢除死刑、逐步廢除死刑、長遠目標廢除死刑的討論是傷害,「翁仁賢犯下了最嚴重的犯罪,而我們的法務部又有多正直、多正義呢?『法務部貫徹法治,審慎依法執行死刑』就是個笑話也是個謊話。」

林欣怡全文如下:

深呼吸。

很抱歉,今天最後還是沒有辦法生出新聞稿回應。�因為我們沒有辦法像法務部一樣,將李宏基執行時的新聞稿拿出來,案情的部分改掉,其他幾段文字序做點調整,其他全都一樣。

記者問我。我說,你應該去問蔡清祥部長、蘇貞昌院長、蔡英文總統,他們才知道。

2018年,蔡英文政府、蔡清祥部長,第一次執行死刑。

8/31執行死刑。法務部8/20還舉辦了CRPD審查的後續會議,會議上掌管死刑議題業務的陳明堂次長也承認審核死刑執行要點有問題,需要修。他懇切的請民間團體給意見。

結果8/31就用了法務部也覺的有問題的審核死刑執行要點殺了李宏基。

2020年,蔡英文政府、蔡清祥部長,第二次執行死刑。�

死刑犯準用7月份上路新的監獄行刑法。還有很多細則需要討論。抱括死刑執行的方法、包括2018年就說了有問題的審核死刑執行辦法。

這段時間內,民間團體全力的協助法務部,針對監獄行刑法修法後的相關細則修訂,貢獻心力。

據說,下午陳明堂次長還和NGO一起開會到很晚,會議期間神色自若的討論著。

晚上法務部就殺了翁仁賢。用應該被檢討的死刑執行方法。

記者問我。我說你們相信蔡清祥說的話嗎?事實上他嘴巴在動,但什麼也沒說。

你們來問我,不如去問蔡清祥部長、蘇貞昌院長、蔡英文總統。當然還有逐步廢除死刑研究推動小組的主席陳明堂次長。

問他們真的相信台灣要逐步廢死嗎?廢除死刑真的是台灣的政策嗎?

問他們為什麼要廢除死刑?為了廢除死刑應該要做什麼?

我相信他們不知道,他們沒有想過,也沒有努力過。

除了把「廢除死刑」、「逐步廢除死刑」、「長遠目標廢除死刑」當作口號,拿來作為人權的化妝品。

到底做了什麼?

死刑替代方案、配套措施、對話溝通,通通都是民間在做,所有的事情都是民間在努力。

他們到底做了什麼?

他們執行死刑。

為什麼非要在這個時刻?不殺他對台灣會有什麼危害?讓國家一定要在這個時刻,還沒有想清楚的時候,還覺得很多死刑相關規定需要修改的時刻,一定要殺了一心求死翁仁賢?

每一次的執行死刑,都是對廢除死刑、逐步廢除死刑、長遠目標廢除死刑的討論是傷害。

翁仁賢犯下了最嚴重的犯罪,而我們的法務部又有多正直、多正義呢?「法務部貫徹法治 審慎依法執行死刑」就是個笑話也是個謊話。

