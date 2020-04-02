新冠肺炎疫情延燒，政府雖已放寬到每14天成人可買9片口罩、兒童可買10片，並可有限度寄給海外親屬，但仍並非隨時想買就有，政府卻宣布將捐1千萬片口罩，支援疫情嚴重國家的醫療人員，引發不少質疑聲浪。不過，蔡正元對此表示贊成，有助於緩和兩岸局勢。

蔡正元在臉書表示，「蔡英文要拿一千萬個口罩，捐助疫情嚴厲的國家，這事我贊成。」他提到，1950年代一次水災，家母借米給鄰居，那時候不懂問家母，家裡的米快沒有了怎麼還借鄰居，家母說，家裡的米還可用兩天，但鄰居的米已不夠兩餐，這道理看似簡單，卻是人道主義的精髓。

今年1月24日過年，蘇貞昌宣布口罩禁止出口，蔡正元認為無可非議，但沒有順勢宣布捐助口罩給武漢，這事犯下大錯，而1月13日已捐10萬個口罩給澳洲，真的笨得出奇，在不對的戰場打不對的戰爭，有夠笨。

蔡正元說，現在大陸已度過疫情困難，且再度崛起成為防疫大國，正大幅幫助世界各國，儘管台灣和某些人還在「黑中」，但已影響不了大局，也無關緊要，大陸記取「教訓」對台灣「禮尚往來」，雖勢不可免但蔡英文參與幫助其他國家，有助於緩和兩岸趨勢。

蔡正元建議，許信良和洪奇昌的話，民進黨和蔡英文要多聽聽，不要整天「武漢肺炎」叫得爽，這只會墮落成「比較老的館長和3Q哥」，台灣會跟著吃大虧。

(中時電子報)