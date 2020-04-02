資深藝人曹西平，不僅出資幫乾兒子開耳環店，甚至每天都到店內幫忙，成為店內拉客的活招牌，不過卻被爆出因疫情影響，幾乎沒啥客人上門，還一度無聊到滑手機打發時間，神情相當落寞，對此他則PO文強調：「不丟臉我也不落寞」。

曹西平表示憑本事賺錢有什麼不對，不懂得為何要將他報導的相當不堪，好像丟了誰的臉一樣，畢竟自己也是要賺錢過活，他更強調雖然日子過得很苦，但從來沒放棄過自己，也不需要靠誰接濟，至於在耳環店招攬生意，並不覺得丟臉和落寞，對他而言就是抬頭挺胸做好該做的事情，至於理由則很簡單，就是想要活下去而已，更反問：「給點正能量很難嗎」。

對此網友也紛紛留言打氣：「自己的人生過的開心自在比較重要～～加油」、「不做虧心事賺錢，是又丟誰的臉！？真的是住在海邊管的太寬」、「做好自己過自己的日子，其它的都無所謂，自己開心心情好最重要」。

(中時電子報)