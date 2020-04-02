疫情持續延燒，日本確診人數不斷增加，先前東京知事小池百合子也呼籲民眾盡量減少外出，也不盡前往酒吧、居酒屋、夜店等場所，「日本第一牛郎」之稱的羅蘭（Roland）也宣佈旗下牛郎店「THE CLUB」暫時歇業。
新冠肺炎肆虐，各行各業都又到影響，各國政府紛紛呼籲民眾盡量在家，避免近距離接觸而被感染，為了配合政府，羅蘭1日在IG發文說，因新冠肺炎影響，公司連連虧損，也擔心付不出員工薪水，在深思熟慮後，決定先暫時關閉位於新宿歌舞伎町開設的牛郎店「THE CLUB」暫時歇業。
羅蘭曾在2月來台旅遊，順便找尋下一個讓日本人喜愛的台灣甜點，也讓不少網友好奇他的下一間店會設立在哪裡，但如今因受疫情影響，將旗下牛郎店暫時歇業，下間店可能要再緩緩。
羅蘭，有句經典名言：「世界上只有2種男人，我，和我以外的男人」，有著交際手腕、個人魅力以及生意頭腦，自信的他讓年僅27歲的自己，成為年薪高達3億日幣（約8000萬元台幣）的日本第一牛郎。
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(中時電子報)
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