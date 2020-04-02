新冠肺炎疫情在全球已近百萬人感染，甚至出現味、嗅覺喪失等症狀。歐美等國都淪為重災區，政府也決定在口罩產量足供應後援外千萬片口罩。但也引來不小批評聲浪，港媒就表示，這是執政黨在疫情爆發後對中國大陸連揮三刀。

據港媒《中評社》今報導指出，對於台灣外交部表示，受贈國家包含美國、義大利、德國、法國等國，大陸外交部發言人華春瑩昨提出警告，「台灣政壇的個別人想借疫情搞什麼政治操弄，可能他們就得自省自重了」。

快評認為，在大陸疫情緊急、醫療物資緊缺的時候(武漢剛爆發之初)，民進黨政府宣布禁止口罩出口，這被視為對大陸背後一刀；在世衛組織WHO對「新型冠狀病毒肺炎」有了正式命名之後，民進黨當局仍然刻意使用「武漢肺炎」名稱，迄今不改，這是對大陸背後又一刀。在口罩儲產量夠用後，卻寧願捐千萬片口罩援外，也不基於人道主義捐給大陸一片口罩，這是對大陸第三刀。

評論文總結表示，民進黨政府若有心和緩關係，就應將心比心，勿再用傷人言語「武漢肺炎」傷人。

(中時電子報)