精選《中時電子報》5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今天(4月2日)的國際新聞重點。

【1】 美新冠確診破20萬 全球第一 紐約市所有遊樂場關閉

美國新冠病毒疫情居高不下，現已累計突破20萬例，達206207例。紐約州州長古莫表示，當地新冠確診已達83712例，已超越大陸。由於有許多民眾不配合社交距離規定，古莫今天下令關閉紐約市所有遊樂場。

【2】 歐盟主席公開謝台捐口罩 TaiwanCanHelp登熱搜

新冠肺炎疫情延燒全球，蔡英文總統昨天宣布捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家後，歐盟執行委員會主席范德賴恩在個人推特上發表聲明，公開感謝台灣捐贈560萬個口罩，這也是歐盟執委會主席第一次對台灣發表聲明。

【3】 美航母近3000人要下艦隔離

美國羅斯福號航空母艦上疫情惡化，美國海軍將採取行動，承諾分批讓士官兵上岸隔離檢疫，且極有可能在24小時內把艦艇上多數人轉移到關島的旅館，僅一部分人力留船執勤。

【4】 日本明起禁台灣等外國人入境

為防止疫情惡化與加強邊境管制，日本政府決定，本月3日起禁止來自台灣、大陸、韓國、美國等73國的外籍人士入境。過去2週曾滯留這73國的日本人都要接受病毒篩檢。

【5】 台欲捐歐美千萬口罩 恐激怒陸

面臨新冠肺炎襲捲全球，台灣欲捐歐美等疫情嚴重地區上千萬口罩協助抗疫，不過此舉除了恐怕會激怒大陸之外，也突顯在這場大流行中，地緣政治仍分歧。

(中時電子報)