清明連假、甚至未來一週，氣象專家吳德榮說，雨勢將時大時小、偶有「中、小尺度對流系統」發展，帶來劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間大雨⋯)，影響台灣，其中北台受影響最鉅，又有東北風輸送冷空氣，造成天氣濕涼多雨「春寒雨若泉」，中部偶爾受影響，南部受影響機率最低。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今天受東北風影響，北台灣濕涼，中部以北、東半部有局部短暫陣雨。北部15至19度、中部16至24度、南部17至30度、東部15至28度。周五(4/3)東北風稍減弱，氣溫略回升，北部、東半部仍有局部短暫陣雨，中部山區也有雨。

吳德榮提醒周日、下周一中部以北、東半部下雨，並有較大雨勢發生，周六、日(4/4、4/5)東北風略增強，氣溫稍降，北台灣濕涼；下周一(4/6)東北風稍減弱，氣溫略回升。下周二、三(4/7、4/8)東北風又增強，氣溫下降，北台灣濕涼；北部、東半部有雨。

中視新聞

(中時電子報)