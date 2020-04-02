不是高危險醫護人員，戴N95口罩真的母湯啦！胸腔重症醫師蘇一峰說，疫情期間外出戴口罩能多一層保護，但是戴N95口罩不一定比一般口罩更好，他指出，本身如果有心肺疾病的人戴N95口罩務必小心，容易對心肺功能造成負擔！

蘇一峰在臉書分享親身接觸的2個案例。一位肺阻塞高齡患者因為擔心就戴起了N95口罩，反而變得越來越喘，呼吸困難到急診就診，一到急診發現病患出現二氧化碳累積的現象；另一是患氣喘的年輕女性，因為工作需要戴上N95口罩，反而自覺吸不到空氣，氣喘也因此急性發作了！

蘇一峰分析，N95口罩密合度緊密且空氣阻力大，如果呼吸換氣能力比較差的人使用時，會使得換氣量更少導致氧氣不足，甚至二氧化碳的累積。N95口罩的鼻梁壓條壓力較大，戴上後常常會把鼻子壓扁，引發N95所造成的鼻腔阻塞，更進一步造成呼吸換氣不足。

至於氣喘的患者常常有鼻過敏的問題，如果鼻腔壓太緊的物理刺激，反而引起鼻子過敏導致呼吸道一併過敏，氣喘也因此急性發作！

除了本身有心肺疾病的人，戴N95口罩務必小心對心肺功能的負擔，一般健康人久戴N95口罩也不好，運動走動會覺得喘、換氣不足，還可能出現昏昏欲睡的感覺。

蘇一峰說，疫情期間出門在外，如果無法保持人際距離時建議應該戴口罩，此時選擇一般口罩即可，N95口罩不一定會更好！

(中時電子報)