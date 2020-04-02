大陸廣東省廣州公安官方微博今天稱，一外籍新冠肺炎確診患者，在醫院不配合治療，打傷護理師，廣州警方已立刑事案調查。

廣州市公安局新聞辦公室2日凌晨0時40分通報，4月1日7時28分許，廣州市公安局110台接到報警，稱市第八人民醫院嘉禾院區住院部一樓隔離病區（以下簡稱「市八醫院」），有一名非洲籍新冠肺炎確診患者不配合治療，並將一女護理師打傷。廣州白雲警方立即派員到場處置。

初步調查，昨天上午7時20分許，市八醫院隔離病區汪姓女護理師請一外籍新冠肺炎確診患者OKONKWONWOYE CHIKA PATRICK（男，47歲，奈及利亞籍）抽血檢查，該患者不予理睬，還緊隨其後試圖強行走出隔離病房。護理師見狀立即將其阻攔，被其推倒在地毆打並咬傷臉部。

經法醫檢查，護理師汪某面部、脖頸處以及腰部都發現損傷，鑒定為輕微傷。該外籍確診患者3月20日自境外入境廣州，接受新冠病毒核酸檢測呈陽性，23日被送市八醫院進行隔離治療。目前其核酸檢測仍為陽性。

目前，該醫院已加強內部隔離區安保力量。同時，廣州警方已立刑事案件對此事進行調查，並進一步加強了對醫院內部及周邊的安保工作。涉案嫌疑人目前正在警方監管下隔離治療，待其治療結束，警方將立即對其採取刑事強制措施，並依據大陸《傳染病防治法》、《刑法》、《外國人入境出境管理法》等法律法規，堅決依法嚴肅處理。

廣州警方重申，疫情防控期間，所有入境人員都應嚴格遵守大陸《傳染病防治法》等相關法律和疫情防控相關規定。對虛報資訊、隱瞞病情、逃避隔離觀察等拒絕執行疫情防控措施的違法犯罪行為，公安機關將依法追究法律責任。

(中時 )