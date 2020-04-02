小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（2日）財經重點。

【1】半導體 砍單潮來臨

全球半導體產業經過新冠肺炎疫情第一輪壓力測試後，股價暫時恢復穩定，摩根大通證券示警，半導體庫存調整將在第二、三季更大規模浮現，多數晶圓代工與封測廠第三季營收僅能與第二季持平，甚至下滑，也呼應了摩根士丹利證券對晶圓代工本季面臨砍單的擔憂。

【2】節後4個小心 台股停看聽

美國總統川普預告新冠肺炎死亡人數即將迎接最恐慌的時刻，導致美股重挫，不過1日台股靠著國安基金護盤及勞退提前委外代操640億元等利多，終場僅有小跌44.43點，成功力抗節前賣壓及美股恐慌。法人認為，清明節後觀察四大重點，台股宜停看聽。

【3】川普估疫情 全球股市躺槍

全球新冠肺炎疫情持續升溫，美國總統川普甚至坦言，預測全美最多將有24萬人被奪走性命。此一言論再度點燃市場恐慌情緒，摜壓剛創下史上第二大季線跌幅的全球股市，在4月第一個交易日全面大跌。

【4】新債王警告 美股4月破底

新冠肺炎疫情重創金融市場，全球股市跌勢慘重，道瓊工業指數第一季創下1987年以來最大季線跌幅。「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）警告，肺炎疫情引發的美股拋售潮尚未終止，4月美股將進一步破底，築底的時間也會拉長。

【5】巴西總統亂發言 遭臉書刪文

有「巴西版川普」之稱的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro），近來對於疫情的發言荒腔走板，針對染病風險，他輕描淡寫的說「人都會死。」波索納洛並吹捧瘧疾藥物羥氯奎寧（hydroxychloroquine）的藥效，而遭臉書與推特以散播不實疫情資訊為由移除影片。

(中時電子報)