台中市環保局為避免假期人潮流動而成防疫缺口特成立防疫消毒大隊，針對全市180處公共區域加強消毒，包括人潮聚集地、交通設施、洽公機關等，目前已完成120處，預計清明節前夕全數完成，給市民乾淨安全的公共空間。
環保局長吳志超說，自今年3月28日起至31日止，市府團隊已完成120處公共區域，包括16處交通站、23處大型營業場所、22處人潮聚集熱點(如百貨公司、超市、商圈)，及59處民眾洽公機關，預計4月4日清明節前，完成剩餘約60處的公共區域。
吳志超表示，這次防疫消毒工作，共動員420位防疫消毒人員，124台背負式水霧噴藥機，65輛消毒水車。市府投入防疫消毒不遺餘力，例如燈會期間積極消毒燈區、與交通局合作消毒1,010輛計程車、開學前協助全市464所公私立高中以下學校，進行校園公共區域消毒及127輛校車的消毒等，各種防疫措施皆為台中把關。
吳志超提醒，各公共場所權管單位、各社區也應定期清潔民眾常碰觸到的區域，例如手扶梯、門把、電梯按鈕、桌椅及廁所水龍頭等，清潔可使用濃度500ppm的次氯酸鈉溶液(俗稱漂白水)，公私協力維護環境衛生，有效防堵病毒傳播。
(中時 )
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