高雄市長韓國瑜在總統大選敗選後，回到高雄致力市政，但是仍受到罷免的挑戰，對此，國民黨新科主席江啟臣已經宣布，將傾全黨之力來協助韓國瑜，度過罷韓的威脅，但也讓人發出疑問，為何江要如此不顧一切的拯救韓國瑜？

對此，網友提出分析表示，江啟臣若想要對國民黨做出改革，那麼黨內反對的巨大力道是不可避免的，這個時候他就需要一股助力，而韓國瑜就是江啟臣最好的選項。

國民黨在2016年大選中大敗，甚至已經到了潰堤的地步，不到400萬票、31.04%的總統支持度，成了國民黨史上的最低點；但2018年韓國瑜的出現，奇蹟似的讓國民黨帶領國民黨逆風高飛，這個消失在政壇上已久的庶民，一口氣讓藍色版圖席捲了中華民國的執政區域，15席的縣市首長、48.79%的總得票率，這都是非常不可思議的。

儘管2020國民黨在香港等議題中操作失敗，輸掉了總統大選，但仍獲得了552萬票，比起2016年獲得了飛躍性的成長，更讓親民黨的宋楚瑜的得票數從157萬掉到60萬，顯示韓國瑜的存在確實對國民黨以及藍色選民有一定程度的凝聚姓。

而對於準即將面對改革強大反彈的江啟臣而言，韓國瑜的凝聚力正是他最為需要的，根深蒂固的韓粉支持更可以讓改革的道路更加順遂，進而成為國民黨前進的動力，而這也是為什麼江啟臣在上任後，立刻宣示將全力支持韓國瑜的理由。

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(中時電子報)