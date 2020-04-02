微風集團董事長廖鎮漢與妻子孫芸芸，是台灣百貨界帥哥與美女結合的知名夫妻檔，而兩人20歲的女兒廖思惟，遺傳爸媽的優良基因，是外界羨慕的高顏值家庭。昨天（1日）廖思惟在個人IG曝光一組老爸廖鎮漢的年輕時舊照，帥氣指數破表，還引來吳建豪的前妻石貞善（Arissa）留言，覺得年輕時的廖鎮漢，長得有點像《愛的迫降》的南韓男星玄彬。

微風集團董事長廖鎮漢的年輕照片被女兒曝光，吳建豪前妻石貞善大讚像玄彬。（圖／翻攝IG）

廖思惟是在個人IG上PO出3張一組的廖鎮漢年輕舊照，並發文寫下「Youngdad」。仔細觀察照片中年輕時的廖鎮漢，看起來是在拍早年流行的年輕人寫真，削瘦的臉蛋搭配造型過後有點微捲的頭髮，再擺上早年偶像拍照，會有點往前傾的坐姿，或是擺出對鏡頭伸拳頭耍帥的模樣，的確「星」味十足。

微風集團董事長廖鎮漢與妻子孫芸芸，是台灣百貨界知名夫妻檔。（圖／報系資料照片）

網友對「鮮肉版廖鎮漢」評價都很正面，有網友就說「很像韓國的歐巴」、「我還以為是韓星」、「好像玄彬」、「第一張有像韓星金載沅」、「終於知道你媽媽為什麼會追你爸了」而吳建豪前妻石貞善則說：「猛一看還以為是玄彬耶！」對此，孫芸芸全都以苦笑的表情符號回覆，似乎對老公被說像帥氣明星，覺得有點哭笑不得。

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(中時電子報)