新冠肺炎疫情持續延燒，政府宣布將捐贈1000萬片口罩，支援疫情嚴重國家的醫療人員，要讓世界看見「TaiwanCanHelp」，就有網友問「大家口罩都夠用了嗎？」

政府放寬到每14天成人可買9片口罩、兒童可買10片，並可有限度寄給海外親屬，也宣布捐出1000萬片口罩，對此，有人反對、有人支持。PTT網友好奇問「大家口罩都夠用了嗎？」對於台灣口罩足夠可以捐給他國感到意外，表示「484（是不是）只有我口罩還在乾蒸重複用不夠買啊」。

其他網友則有部分口罩是足夠使用的，表示「我沒每天用，越買越多，用不太完」、「多到懶得看口罩新聞」、「夠啊」、「預購剩很多，附近藥局小孩的都沒賣光過」、「預購剩超多是事實」。

但也有人認為口罩仍不夠，「每週都排還是不夠用，外勤工作根本不敢乾啥蒸」、「囤的人才夠吧，講的好像已經一天一片」、「說夠的請把多的口罩拿出來給大家用」。

(中時電子報)