經發局長張峯源主持會議。（台中市政府經發局提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府經發局昨日召開今年第2次招商投資障礙排除協調會議，邀集水利局、環保局及在地汙水處理廠，向大里工業區廠商宣導汙染防制政策與法規，輔導業者解決汙水排放問題，有關廠商申請新建排放管線與槽車載運，市府將依法審查，加速業者環保升級。

針對大里工業區10家廠商規劃升級汙水處理設施，經發局長張峯源昨日主持會議，邀集相關局處，與業者展開法規程序、工程施作等協調作業，其中群益、尚煜恆、雋傑、光利益、星煜及金日聖等6家廠商為金屬表面處理產業，已領有排放許可證，計畫新建汙水排放管線；另外4家則申請槽車載運至汙水處理廠，將廢水妥善處置。

經發局說明，新建排放管線須附掛於水利局所屬護岸，因此邀集水利局於會議中面對面與廠商協調，目前施作工法、管路及開挖工程計畫已送至水利局審查；另依據環境保護法規定，廠商及汙水處理廠需向環保局辦理排放變更許可，水利局、環保局及大里汙水處理廠於將依法加速審查。

張峯源強調，排除投資障礙協調會議從去年9月至今召開5次會議，共協助12家廠商，大部分案件均已依照會議決議順利申請辦理中，並有兩件完成相關行政程序、兩件進入經濟部審核最後階段，共促成近30億元投資。

張峯源指出，因應《工廠管理輔導法》輔導期限規定，許多在地產業都積極配合政府作業、轉型升級，市府將在現行法規、制度及配套之下，盡最大努力協助，快速釐清問題、邀集相關單位突破投資障礙，未來也將持續盤點企業需求、實地走訪、召開協調會議，讓企業安心投資拚經濟。

(中時 )