一直以來，音樂能夠有治療效果是眾所周知，而且還能讓人提高幸福感，改善健康的狀態。到底什麼樣的歌曲，能夠減輕不安到什麼樣的程度，由心理學家實際檢測被實驗者的心理狀態，選出前10名的曲子。

由調查公司themindlab進行的調查，包含腦波、心跳、血壓、呼吸次數都要被測量，讓被實驗者在玩智力測驗的壓力下，放出許多首音樂曲，然後實測每首歌解除不安及壓力的高低。

以下10首是最有效果的歌曲：

1．Marconi Union「Weightless」

2．Airstream「Electra」

3．DJ Shah「Mellomaniac (Chill Out Mix)」

4．Enya 「Watermark」

5．Coldplay 「Strawberry Swing」

6．Barcelona「Please Dont Go」

7．All Saints「Pure Shores」

8．Adele 「Someone Like You」

9．莫札特「費加洛婚禮 第3幕 Cosa Mi Narri?.Canzonetta SullAria

10．Rue du Soleil「We Can Fly」

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(中時電子報)