李㼈17歲愛女李紫嫣將從女團出道，由於她的外型相當亮麗，消息一出立即受到關注；許多網友紛紛在相關報導留言，搶認李㼈當岳父。對此，李㼈謙虛笑說，「還好女兒像媽媽，不像我，像我就慘了。」他也透露，沒有下達「禁愛令」，只希望女兒可以遇到好男人。

李㼈擔任董氏基金會戒菸大使，昨（1日）出席宣導「2020戒菸就贏比賽」活動，談到愛女李紫嫣，眼角滿是笑意。李㼈表示，女兒個性獨立、自律，從報名到海選培訓都是靠自己，一直到選拔結束，要與唱片公司簽約時，對方才知道原來她有個明星爸爸。

沒化妝也很美，是學校校花。

而星二代出道難免會受到放大鏡檢視，對此李㼈坦言，網路遇到酸民或被放大關注都是難免的，且在鍵盤背後的人，他要說什麼也沒辦法控制，唯有做好心理準備，調適自己的心態。

針對女兒即將出道的消息曝光後，網路上有許多網友搶喊岳父，是否會擔心女兒談戀愛；李㼈透露，小女生對愛情會有憧憬，不會太去阻止，但會告訴女兒，外面壞人很多，像爸爸這樣的男人不多，「我有講過，她也聽得懂。」希望女兒可以遇到好男人。

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(中時電子報)