李㼈17歲愛女李紫嫣將從女團出道，由於她的外型相當亮麗，消息一出立即受到關注；許多網友紛紛在相關報導留言，搶認李㼈當岳父。對此，李㼈謙虛笑說，「還好女兒像媽媽，不像我，像我就慘了。」他也透露，沒有下達「禁愛令」，只希望女兒可以遇到好男人。
李㼈擔任董氏基金會戒菸大使，昨（1日）出席宣導「2020戒菸就贏比賽」活動，談到愛女李紫嫣，眼角滿是笑意。李㼈表示，女兒個性獨立、自律，從報名到海選培訓都是靠自己，一直到選拔結束，要與唱片公司簽約時，對方才知道原來她有個明星爸爸。
而星二代出道難免會受到放大鏡檢視，對此李㼈坦言，網路遇到酸民或被放大關注都是難免的，且在鍵盤背後的人，他要說什麼也沒辦法控制，唯有做好心理準備，調適自己的心態。
針對女兒即將出道的消息曝光後，網路上有許多網友搶喊岳父，是否會擔心女兒談戀愛；李㼈透露，小女生對愛情會有憧憬，不會太去阻止，但會告訴女兒，外面壞人很多，像爸爸這樣的男人不多，「我有講過，她也聽得懂。」希望女兒可以遇到好男人。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。