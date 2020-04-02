38歲韓國「情歌王子」輝星（已正名為：輝晟）曾演唱過電視劇《沒關係，是愛情啊 》、《擁抱太陽的月亮》的原聲帶。3月底他才傳出濫用藥物，昨(1日)又被爆在浴室暈倒，身旁被發現注射器、裝有不明液體的瓶子，警方將他帶回警局尿檢後，目前確認為陰性，沒有吸毒嫌疑。

輝星去年底突因身體不適宣布取消巡演，上月底韓媒報導，警方在搜查毒販的過程中，意外得到口供和物證指出輝星大量使用異丙酚（俗稱牛奶針），然輝星早在2013年服兵役期間就被方調查使用異丙酚，當時他澄清使用的目的是為了治療腰間盤疼痛和脫髮，才在治療過程中使用少量異丙酚，最後獲得無嫌疑處分。

沒想到上月底輝星又傳出疑似濫用異丙酚，還沒接受傳喚，昨又傳出輝星3月31日在首爾松坡區的住宅浴室暈倒，警方和消防隊到場後，在現場發現了塑膠袋、針筒、和裝有液體的瓶子，輝星接受尿檢後，結果顯示沒吸毒，而他隨身攜帶的藥品初步確認是安眠類麻醉劑，這類麻醉劑不在官方管制藥品名單上，警方後來讓輝星先行回家，之後再傳喚他到警局繼續調查。

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(中時電子報)