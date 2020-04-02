高雄市長韓國瑜罷免案進入到第二階段連署審查階段，讓不少韓粉感到憂心在肺炎疫情嚴峻時期，反韓市民還要出門排隊、投票，恐徒增染病風險。就有網友爆料，「每次都投民進黨、當年投陳其邁的深綠朋友，提出4大理由，反對罷韓」。

Wecare高雄罷韓的3大理由，其中口罩防疫政策，韓國瑜當初說禁止口罩出口是不聰明的行為、居家檢疫者趴趴走，韓提建隔離收容中心卻被綠營網軍罵爆，如今看來韓國瑜並沒說錯。

網友seabox在批踢踢論壇以「朋友深綠 反對罷韓」為題發文指出，深綠朋友每次都投民進黨 、1124投當時的高雄市長候選人(現行政院副院長)陳其邁，並稱「他這次反對罷韓」，提出4大理由。

第一、疫情嚴重，全國應團結一心，而非搞政治鬥爭的時候。第二，花錢，不管罷免或重選都是會多花錢(好幾億)。第三，牽制民進黨，明眼人都知道，現在國民黨沒什麼在野能力了，但韓市長的500多萬票只要存在，他就能牽制民進黨不敢亂搞，是一種制衡的力量。第四、韓總最近表現中規中矩，沒什麼失言。綜上所述四點，對照罷團體提出的罷韓理由「嗆韓市政荒廢」，或許可供參考。

(中時電子報)