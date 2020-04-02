陸媒《環球時報》2日報導，幾名香港青年早前在祕魯著名景點展示港獨標語、旗幟拍照，後因祕魯疫情鎖國，滯留當地。諷刺的是，涉事人最終是求助香港入境處及中國大陸駐大使館，終獲指派專機，暫定於祕魯時間3日離開首都利馬，飛往倫敦轉返香港。有網民批評涉事人「厚顏無恥」；「無事罵政府，有事求國家」；還揶揄這些「亂港分子」應該向英美領事館求助。

《環時》引述港媒報導，無獨有偶，之前，反送中時為美國通過《香港人權與民主法案》制裁香港出力甚多、在耶魯大學攻讀碩士的「香港眾志」常委羅冠聰，也因美國疫情嚴重已經返港，被網民酸稱「羅冠聰的身體很誠實，走為上策。」還有人留言表示不歡迎這些人回來播毒「攬炒」（同歸於盡）。香港《大公報》評論稱，「羅冠聰這次是逃命回來的，因為他十分幸運，關鍵時刻，一國兩制下的香港身分證成為救命符，叫港獨分子們情何以堪！」

《大公報》3月31日報導，香港特區政府今年2月呼籲市民避免所有非必要的外遊計畫。然而，有數名青年，無視港府勸告，執意到祕魯旅遊，其間在祕魯著名景點庫斯科舊城區「武器廣場」展示港獨標語旗幟。當時受到部分團友出聲指責。

報導指出，隨疫情發展，祕魯自3月16日起宣布進入緊急狀態，全面關閉海陸空邊界。這批滯留當地的香港人，求助香港入境處及大陸駐祕魯大使館幫他們離境。港府則於3月31日宣布，將安排專機，接載滯留祕魯的港人返港，費用自付。

被困的吳姓女子發文稱，她正在祕魯過著與監禁無異的隔離生活，之前曾向香港入境處求助，但對方建議她向當地大陸大使館求助，她稱無法在「一邊大罵中國時，又一邊說自己是中國人」，更稱自己在「滯留祕魯」及「中國包機送到中國」之間做選擇的話，她會毫不猶豫地選擇留在祕魯。然而，她在媒體受訪時表示，希望香港入境處提供金援。

有分析稱，不是特區政府不想幫，而是想幫也幫不上：一來路途遙遠；二來香港是特區，沒有外交權，無法同當地政府溝通；三來全面禁航，港府不可能派人前往。因此，他們唯一求助對象就是大陸駐祕魯大使館。此事引起香港社會很大迴響，市民批評涉事人「厚顏無恥」；「無事罵政府，有事求國家」；還有人揶揄這些「亂港分子」應該向英美領事館求助。

香港《東方日報》1日報導，自從接到香港居民求助，香港保安局和入境處即聯繫大陸駐祕魯大使館及多家航空公司，專機暫定於祕魯時間4月3日離開利馬飛往倫敦，轉乘預留機位的航班返港，抵港後須接受14天強制檢疫。

(中時 )