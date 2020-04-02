重返榮光，兆豐銀紐約分行放款成長前2月增加30％。兆豐銀總經理蔡永義昨日在兆豐金法說會上指出，美國獨立監督人退場之後，兆豐銀紐約分行已積極爭取客戶回籠，根據最新統計，今年前2月紐行的放款成長30.26％，也因此即使新冠疫情的來襲，蔡永義對美國乃至於全球後市認為仍值得「穩定中觀察」。

兆豐銀的費用開支也因此有所調整。對此兆豐在法說會上指出，今年費用開銷雖然法遵洗防方面會減少，但員工福利及資訊系統支出等開銷會是主要項目，例如，因為員工人數增加及退休金支出，因此有在員工福利約斥資12億，此外，在發展消金、財管、信用卡、數位金融業務上，也需要支應系統開發等預算。

而財富管理今年可說是兆豐的重頭戲，尤其是財管業務一方面又要達標3成的手收成長率，另一方面又要因應法規的變化，作出發展策略的調整。

兆豐金在法說會上指出，2019年的手續費收入為65億，較2018年減少5％，主要因為在外匯及放款的手續費收入減少，且靠財富管理作為主要的手收來源，而今年財富管理手收成長也以高成長率30％作為目標，份量吃重由此可見。而在發展策略調整上，因應新冠疫情和監理機關對保險商品的規定，兆豐銀消金事業群副總陳昭蓉在法說會上表示，今年的重點將是收益型商品，將提高在債券比重的配置，而在保險商品方面，上半年與下半年的產品重點會有所不同，上半年會主打還本型、投資型保單和利變險，而在下半年，將因應新的監理規定，轉以投資型保單、高保障型商品以及退休醫療險為主力產品線，同時也會建議客戶作美元保單規劃。

而在基金方面，陳昭蓉也指出今年有4大重點，包括提高基金資產的存量、拉長債券天期、連結標的均衡配置、以及因應市場波動伺機提供客戶優利投資商品。

(工商 )