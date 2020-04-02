義大利的新冠肺炎死亡人數突破1.2萬人，義國經濟部長賈堤耶利（Roberto Gualtieri）表示，政府打算大幅擴大支出，以緩和新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。

義大利3月通過250億歐元的振興經濟措施。賈堤耶利表示，新一輪刺激經濟方案將遠遠超越前次規模，足以支撐企業和家庭度過疫情爆發期間。

義大利為歐洲新冠肺炎疫情重災區，目前超過10.5萬人確診，死亡案例升高至12,428人。

(工商 )