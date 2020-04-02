義大利新冠肺炎疫情嚴峻 政府擬加碼救經濟 09:112020/04/02 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 義大利的新冠肺炎死亡人數突破1.2萬人，義國經濟部長賈堤耶利（Roberto Gualtieri）表示，政府打算大幅擴大支出，以緩和新冠肺炎疫情對經濟的衝擊。 義大利3月通過250億歐元的振興經濟措施。賈堤耶利表示，新一輪刺激經濟方案將遠遠超越前次規模，足以支撐企業和家庭度過疫情爆發期間。 義大利為歐洲新冠肺炎疫情重災區，目前超過10.5萬人確診，死亡案例升高至12,428人。 (工商 ) #義大利 #新冠肺炎疫情 #賈堤 #耶利 #嚴峻 也許您會感興趣 推薦閱讀 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 新冠肺炎疫情延燒 中市東協廣場6間舞廳暫停業 14:132020/03/30 社會 新冠肺炎疫情嚴峻 嘉義市燒肉店辦捐血送餐券做公益 16:022020/03/30 生活 新冠肺炎疫情延燒 三重區公所啟動異地辦公 18:102020/03/31 生活 新冠肺炎疫情延燒 元大人壽保險事 在家e指搞定 04:102020/04/01 產業特刊 湖南新冠肺炎疫情防控級別由二級調降為三級 10:282020/04/01 兩岸 大陸新冠肺炎疫情 最新數字曝光 14:092020/04/01 兩岸 《光電股》大立光9日法說會 新冠衝擊成焦點 17:222020/04/01 財經 寵物主人若染疫如何是好 20:132020/04/01 國際 夏威夷祭各島間強制隔離措施 違者恐坐牢罰15萬 22:272020/04/01 國際 財經熱門新聞 獨》千張保單狂降息 國壽美元宣告3.15％引爆怒火 - 財經 - 工商 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 美股若中鏢暴跌40％！末日博士驚爆川普玩完了 - 財經 大老闆砸600億救股價！老謝曝這3檔留意 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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