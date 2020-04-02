「雙財」今年將挑兆豐金獲利大樑。兆豐金在1日召開線上法說會，包括存放利差、手收表現尤引法人關注，由於兆豐金旗下兆豐銀去年第四季湧入大量的美元存款，加上台商客戶回流以借新台幣為主，因此兆豐銀的存放利差或淨利差壓力雙雙持續，兆豐金對此在法說會上表示，對於利差的彌補以及手續費的擴張，今年將分別依賴財務操作及財富管理，已成為兆豐今年最重要的兩大獲利動能引擎。

其中，財務操作預估將擴大債券投資10％至15％，並以5至10年期債券作為標的，同時會以養券並進行區間短券操作作為主力策略：「以價差來補利差！」

對於集團旗下各子公司的跨售綜效，主持法說會的兆豐金總經理胡光華指出，2019年集團旗下包括銀行、證券、產險、投信等公司的跨業行銷有相當大的展獲，因此所創造出來的收益增至8.67億，較2019年成長9.31％，包括證券挹注248億活存、銀行基金協銷437億、增幅逾5％、銀行設置的證券櫃檯增至百家，相關業務量成長57％、逾9成企金戶投保兆豐產險等，都是重要跨售成果。

兆豐金控2019年的合併稅後淨利達289.55億元，比2018年的280.93億元成長3.1％，胡光華指出，其中兆豐金的財務交易收益達177.29億元較2018年成長64％，也因此彌補淨利息及手續費收益略降的差異數，故集團整體淨收益較去年同期成長6％，包括兆豐證券稅後淨利達10.9億元，相較2018年大幅成長2倍以上，亦得力於自營與承銷的股票、以及債券投資操作績效。

對於新冠肺炎的衝擊，兆豐銀總經理蔡永義指出，兆豐的客戶群以大型企業為主，相對也較具抗壓性；對於法人關注的存放利差及存放比問題，蔡永義回應，因為美國聯準會大幅降息6碼，因此台幣及外幣利差將雙雙降低，目前最新的存放比，台幣為96.26％，外幣則因為去年美元存款大量湧入為64.64％，後續為了提高利差，兆豐銀也會繼續努力提高活存比在50％以上，並且將以開發薪轉與證券交割帳戶、爭取更多境外回流資金與擴張消金業務、代收及收單、將活存開發入列分行績效考評等策略進行。

在台商回流方案成效上，蔡永義指出，截止至今年3月下旬，兆豐銀行已核貸台商回台專案額度380億元以上，另外衍生的相關財富管理業務量已有4、5億。

(工商 )