清明連假第一天，蘇花改從2日零時起就持續湧入龐大的車潮。（四區工程處交控中心提供／胡健森宜蘭傳真）

清明4天連假第一天，蘇花改湧入相當嚇人的車流量，即使交通部已經將蘇花改速限提高至70公里，但因為湧入的車流量實在太大，因此提速的效果並不明顯，行車速度依舊相當緩慢，甚至在蘇澳端更造成嚴重回堵現象。

四區工程處交控中心主任陳國正表示，2日的蘇花改從蘇澳南下花蓮的車輛，從零時開始幾乎就沒有停過，凌晨1、2點，每小時車流量已經超過900輛以上，已經超過蘇花改設計的飽和量，而蘇花改也一直維持著這樣的高流量，甚至到了上午6、7點，每小時車流量更破千，車流量非常大，也造成宜蘭蘇澳這一端車流嚴重回堵，上午9點已經從蘇花改入口處回堵了3公里之長。

即使交通部因應清明連假，以試辦方式將蘇花改速限從時速60公里提升至70公里，但由於湧入的車輛實在太多，導致蘇花改的行車速度仍然十分緩慢，進入觀音、谷風隧道的時速只能勉強維持30公里，但過了隧道約三分之一左右，就可提高至40公里。

陳國正表示，因為車流量太大，因此提升速限措施暫時還看不出效果，但如果車流量降至每小時800輛以下，應該就會比較明顯。

(中時 )