翁仁賢嗆法官多讀書 蘇揆去年已點名罪惡天地不容。（本報系資料照）

2016年除夕夜晚間，利用家人吃年夜飯團聚時，縱火燒死父母等6至親與看護的翁仁賢，去年7月被判死定讞，1日晚間8時38分在北所執行槍決兩槍伏法。高院更一審法官曾德水將翁判死，翁多次與曾槓上，當庭罵「Fuck You」、嗆「麻煩讀點書」。曾德水昨晚得知翁仁賢被槍決，直覺回應：「喔，今天ㄅㄧㄤˋ掉啦！」。

翁仁賢對家人充滿憤恨，縱火燒死父母等至親毫無悔意，在法庭上態度也相當囂張，開庭時不但多次嗆法官「Fuck You」、「恐龍法官」、「麻煩讀點書」，還對著媒體做出不雅手勢。承審的高等法院法官曾德水，在受訪時也忍不住直言：「當法官42年來，沒看過如此惡劣的人！」

昨晚翁仁賢槍決伏法，據ETtoday新聞雲報導，曾德水第一時間反應是：「喔，今天ㄅㄧㄤˋ掉啦！」，而後向記者表示「你們辛苦啦。」，便不再多談。

更一審開庭時，翁仁賢不僅對著媒體比中指，還嗆曾德水要多讀點書，甚至恐嚇要追殺哥哥，更一審認定他罪無可赦、求其生而不得，判處死刑。翁男未上訴，但法官依法律強制規定上訴最高法院。

最高法院開準備庭時，翁男律師也猛批更一審判死的法官曾德水，指責曾德水以個人在法庭上的觀察，而非科學證據能力為基礎進行判決，且曾德水在準備程序就有判死的心證，在獨任審理、另2名法官未在法庭的情況下，直接對翁仁賢進行科刑調查，違反兩公約要求的公平審判，最高法院應撤銷死刑判決。

(中時電子報)