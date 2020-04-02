機場員工父子確診，鄭文燦認為特權父子重懲，受害父子也該受到道歉和補償。(蔡依珍攝)

機場員工父子確診，鄭文燦認為特權父子重懲，受害父子也該受到道歉和補償。(蔡依珍攝)

觀光局桃園機場旅服中心員工，因接待主祕之子確診新冠肺炎，還傳染給兒子，桃園市長鄭文燦2日斥特權父子應該受到懲罰、受害父子政府也應該向他們道歉和補償，他也宣布男童的幼兒園全園停課、17隔離師生全部採檢，已獲中央流行疫情指揮中心首肯，採高標準防疫。

機場員工確診 鄭文燦：受害父子應得到道歉和補償

鄭文燦說，桃園有就讀幼兒園的幼童確診，他跟衛生局以及教育局商議後決定向中央流行疫情指揮中心爭取，居家隔離的17位師生全都要進行採檢，疾管局也同意了，目前已經3個確定是陰性，其他14位今天中午會出爐，希望透過將隔離的17位師生全面採檢，讓家長更放心。

鄭文燦也說，他昨天視察幼兒園時發現環境不大、孩童都跑來跑去，決定採高標準，不是一班停課、而是全園停課，直到4月9日隔離期結束，讓幼兒園可以進行環境消毒跟整備工作，也可以讓附近的社區更安心。

鄭文燦也重話批評，直指幼兒園幼童確診，緣起是觀光局有特權的公務員跟從海外回來的兒子，機場這邊的員工是受害的父子，「犯錯的應該得到懲罰，受害的也應該得到道歉跟補償，我想這是基本的道理！」

衛生局長王文彥解釋，過去只有有症狀才會採檢，但因幼兒園到小學的疫調不太準，孩童調皮會亂摸，且不能單獨隔離都要有父母要陪伴，健康的父母陪伴接觸者的社會負擔太重，「先採檢沒有壞處！」

(中時 )