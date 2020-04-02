美國新冠肺炎仍持續惡化，截至2日確診病例攀升至213372例，為全球首個病例超過20萬的國家，而總統川普先前也坦言這場大流行將至早造成24萬人死亡，「未來兩周會非常痛苦」，美國國防部也正急尋10萬軍用屍袋，已備未來恐更多死於新冠病毒的人。

有美國財經媒體報導指出，2名消息人士透露，聯邦緊急事務管理署（The Federal Emergency Management Agency）已收到指令，準備好10萬屍袋，國防部也正尋購更多屍袋，並先從軍用儲備中調撥5萬，並準備訂購剩餘所需量。

對此，聯邦後勤局表示該局是對未來需求做出「謹慎計畫」，其中包括了「臨時太平間」。消息人士透露，美國國防後勤局並未收聯邦緊急事務管理署切確的運送時間，但會盡速準備好所需屍袋。

川普證實儲備抗疫物資所剩無幾

川普1日在白宮疫情記者會上也證實，面臨美國各州紛紛向聯邦政府尋求援助之際，聯邦政府所儲備的個人防護裝備等醫療物資所剩無幾。目前川普政府已下令國際開發署暫停向海外運輸醫療防護用品，以確保本國補給不受影響。

紐約中央公園野戰醫院開始接收病人

面臨疫情緊繃導致醫療人力與物資吃緊，特別是重災區紐約州醫療系統承受空前壓力。為了紓減醫院的醫療空間，位於紐約中央公園東北部的野外醫院開始正式接收新冠肺炎病人。紐約州州長古莫表示，紐約州疫情目前有所減緩，但高峰要到四月底到來，屆時才有望減輕醫療系統壓力，而疫情會持續到7月才能結束。

(中時電子報)