大陸手機廠華為去年因美陸貿易戰影響、遭到美國政府制裁，與谷歌（Google）中止合作。華為31日公布2019年度報告，雖然去年全球銷售收入年增近2成，但貿易禁令導致華為手機在大陸以外的市場銷售受創，華為更坦言，鴻蒙系統目前仍難以取代谷歌Android。

外媒報導，華為去年全球銷售收入為8588億人民幣，年成長19.1%，淨利潤627億人民幣。華為輪值董事長徐直軍在年度報告記者會上表示，2019年是最具挑戰的一年，但2020年將會是更艱難的一年，今年將力爭活下來，2021年還能發布年報。

徐直軍表示，新冠肺炎疫情帶來的全球經濟衰退等一系列問題，是華為沒有預想到的新挑戰。由於全球疫情還在發展中，公司主要聚焦在抗疫需求，目前很難對業績作出準確的評估和預測。

華為西歐業務副總裁Vincent Pang則指出，因為旗艦手機P40系列和Mate 30系列無法內建Google的GMS（Googlei Mobile Services）服務，對華為手機在大陸以外的市場銷售造成衝擊。

華為消費者業務CEO余承東日前曾透露，希望得到美國政府的許可，重新與谷歌合作，並暗示自家研發的鴻蒙系統以及（Huawei Mobile Services）還不夠成熟，仍難取代GMS，如果要追上差距，需要1~2年的時間。

(中時電子報)