陸A股開盤 三大股指集體低開 09:472020/04/02 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股三大指數2日集體低開，滬指跌0.52％，深成指跌0.42％，創業板指跌0.25％；類股方面，汽車整車、黃金、種植業等跌幅居前，雲端遊戲、高送轉漲幅較大。 華福證券建議，不要過度追逐熱點，可關注防禦性較強的消費、地產等。 港股今日同樣低開，恆指低開1.07％，恆生國企指數下跌1.47％；僅醫療保健業、公用事業飄紅，能源業領跌；甘肅銀行高開近14％，公司回應股價暴跌逾4成稱，若干股東質押的H股被強制出售。 (旺報 ) #指數 #集體 #a股 #公用 #公用事業 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸A股開盤兩市低開 科技股跌幅大 09:562020/03/30 財經 《港股》美股期貨下挫，恆指開跌1.97％ 10:002020/03/30 財經 《港股》憂疫情衝擊、油價重挫 恆指收跌1.32％ 17:052020/03/30 財經 減輕企業負擔 國有非公用土地擬降租金 04:102020/03/31 財經要聞 疫情衝擊出口 內需股抬頭 04:102020/03/31 證券．權證 指數化商品 添2新兵 04:102020/03/31 證券．權證 《生醫股》擬發新股與優良化學換股 健喬觸漲停 10:512020/04/01 財經 《港股》美股期貨加速下挫 恆指收跌2.19％ 16:482020/04/01 財經 近一年度129家上櫃公司執行158件庫藏股 17:492020/04/01 財經 611億元230家企業執行史上最大庫藏股執行計劃 19:392020/04/01 財經 兩岸熱門新聞 最大華人社區零感染 義大利人終於懂了 - 兩岸 陸媒：香港青年祕魯宣傳港獨後因疫情受困 求助陸使館 - 兩岸 醫用口罩急缺 美拒絕陸製KN95有政治考量？ - 兩岸 諾獎得主：按現在速度 一個月內半數美國人染疫 - 兩岸 炒作ECFA 綠營賭上800億貿易順差 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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