大陸A股三大指數2日集體低開，滬指跌0.52％，深成指跌0.42％，創業板指跌0.25％；類股方面，汽車整車、黃金、種植業等跌幅居前，雲端遊戲、高送轉漲幅較大。

華福證券建議，不要過度追逐熱點，可關注防禦性較強的消費、地產等。

港股今日同樣低開，恆指低開1.07％，恆生國企指數下跌1.47％；僅醫療保健業、公用事業飄紅，能源業領跌；甘肅銀行高開近14％，公司回應股價暴跌逾4成稱，若干股東質押的H股被強制出售。

(旺報 )