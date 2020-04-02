北流因疫情影響延期第2次壓力測試 開幕恐延後 09:562020/04/02 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北流行音樂中心原本預計在3月14日進行第2次壓力測試，但因新冠肺炎疫情延後辦理。（摘自台北流行音樂中心官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北流行音樂中心原本預計在3月14日進行第2次壓力測試，但因新冠肺炎疫情延後辦理，北市議員林亮君認為，這將影響原訂於6月開幕的時間，文化局則指出，因疫情影響，開幕也將延後辦理。 台北流行音樂中心去年才去辦測試性音樂會，但遭議員質疑位達到壓力測試成果，文化局也承諾今年開幕前將舉辦第2次壓力測試，但因疫情影響恐無法在6月如期營運。 (中時 ) #測試 #疫情 #開幕 #壓力 #影響 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸克制貨幣寬鬆 4月中旬見分曉 04:092020/03/29 焦點新聞 轉產口罩風潮漸退 04:092020/03/29 專題周報 土耳其度蜜月居家檢疫 在家用同步視訊上課 21:542020/03/29 生活 專家傳真－當疫情來襲 帶動改變契機 04:102020/03/30 產業特刊 定期定額族最愛台股基金 出線 04:102020/03/30 投資理財 疫情嚴峻不開玩笑 Google取消今年愚人節活動 10:142020/03/30 科技 《營建股》台開集團花蓮、金門 「疫」轉身迎商機 12:332020/03/30 財經 全球產業受疫擊 陸出口亮紅燈 04:102020/03/31 焦點新聞 百廟護蒼生 信眾線上祝禱 04:102020/03/31 地方新聞 保持距離 陳建仁：減少社交人數若過半可控制疫情 22:072020/03/31 政治 生活熱門新聞 來了！翁仁賢遭槍決廢死聯盟現身 250字狂酸蔡政府 - 生活 宅神真的爆炸了！837字重批林坤源：根本國賊 - 生活 兒機場耍特權 觀光局主秘遭起底！過往一句話惹怒林佳龍 - 生活 不是義大利！新肺延燒 楊志良：下個月換這國大爆發 - 生活 翁仁賢伏法 廢死盟執行長語出驚人：不殺他對台灣有何害？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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