台北流行音樂中心原本預計在3月14日進行第2次壓力測試，但因新冠肺炎疫情延後辦理，北市議員林亮君認為，這將影響原訂於6月開幕的時間，文化局則指出，因疫情影響，開幕也將延後辦理。

台北流行音樂中心去年才去辦測試性音樂會，但遭議員質疑位達到壓力測試成果，文化局也承諾今年開幕前將舉辦第2次壓力測試，但因疫情影響恐無法在6月如期營運。

(中時 )