台灣拚防疫超前部署，在研發快篩、藥品等研發也不遑多讓，中研院等學術研發機構展現強大能量，但看到美國可五分鐘檢測新冠肺炎，台灣先發的快篩技術卻被法規綁住，長庚大學臨床醫學研究所副教授顧正崙忍不住嘆氣，「台灣總是起個大早，趕個晚集」。

聯合報報導，台灣生物產業發展協會理事長李鍾熙說，美國啟動「緊急授權」法規，亞培跟賽飛最快4月初可直接提供快篩套組，短短5分鐘就能驗出是否感染新冠肺炎，預計每天可供應5萬套。

反觀台灣，食藥署對於是否啟動「緊急授權」相對謹慎；但如果是廠商進口，食藥署曾透露，「可加速審核」，從原本專案進口的90天縮短到14到28天。李鍾熙指出，在「快篩」這場防疫國際賽，我們已失去領先地位，落後給美國了。

顧正崙的中肯評論引來網友認同，「真的不懂，心好累」、「所以台灣只能做口罩」、「要說快篩，現在300例了，請問除了在照顧的醫師與醫院，大多數的醫師有多少台灣自己的病人資訊？」、「不合時宜的限制令人扼腕」。

(中時電子報)