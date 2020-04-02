行政院臨時院會後記者會 公布最新紓困方案

行政院今天舉行臨時院會，院長蘇貞昌親率財經小內閣共14名相關部會閣員出席記者會，說明整體1兆500億紓困方案。行政院會並將通過紓困特別條例修正案，以便在立法院三讀通過後追加特別預算。

行政院臨時院會後記者會預計上午10點10分舉行，政院已發出通知，除了政院三長蘇貞昌、副院長陳其邁、祕書長李孟諺外，政務委員龔明鑫、經濟部長沈榮津、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、中央銀行總裁楊金龍、主計總處主計長朱澤民、衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春、農委會主委陳吉仲、文化部長鄭麗君都將出席。

因應蔡英文總統昨宣布「1兆500億元顧台灣行動」，一舉將紓困特別預算追加到1500億元。政院今將說明1兆零500億元紓困預算，蘇揆並將在院會拍板通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正案，上限調整為2100億元。

(中時電子報)