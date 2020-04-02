台中市警六分局市政派出所，警員尤子豪、李鴻志日前擔服巡邏勤務時，凌晨5時許在西屯區國道路橋下，發現１位老爺爺獨自在昏暗的橋墩下躲雨，員警上前發現老爺爺神情疲憊，身上無任何身分證明文件，天氣濕冷伴隨著毛毛細雨，員警立即將老爺爺帶回派出所，提供熱開水及食物，讓老爺爺果腹休息。

警方在老爺爺身上發現１張台灣中油沙鹿加油站的發票及安全帽，研判其使用交通工具可能是機車，員警依據發票上登打的時間，調閱加油站監視器畫面，但車牌卻模糊不清，員警再依該機車特徵及加油時間推算，過濾附近數10個路口監視器。

警方終在台灣大道往東晉東路發現該機車清晰的車牌，遂調閱該機車的車行紀錄，於弘揚橋附近的產業道路旁找回老爺爺的機車。經查詢車主即為眼前這位71歲的陳姓老爺爺，可惜的是，雖查詢到老爺爺的車籍地及戶籍地，但無其他資料可聯絡其家屬。

員警熱心的駕駛巡邏車載送老爺爺返家，並由另１名員警騎乘老爺爺的機車，從西屯區弘揚橋返回老爺爺位於神岡區的家；警方抵達時碰巧遇到老爺爺的哥哥慌慌張張的攔下警車，欲請求警方協助找尋，他騎乘機車出門買東西後失聯的胞弟，恰巧發現警車上的老爺爺正是他的胞弟，看到這個景象，老爺爺的哥哥情緒非常激動，相當感謝警方的協助，讓失聯的胞弟平安返家。

(中時 )