陳宗彥籲分流祭祖 少數代表 10:362020/04/02 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳宗彥提供掃墓資訊(陳宗彥臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 張理國／台北報導 清明連假首日，身兼中央流行疫情指揮中心副指揮官的內政部次長陳宗彥在臉書發文，呼籲防疫在前，虔心祭祖無距離。 陳宗彥說，追思先人，懷念祖先，最好的方法就是連假避免到人潮多的地方，跟家人在家好好相聚，保護好自己的身體健康，才是對祖先最好的思念！ 他舉例，祭祖時不用全族到，可分流祭祖，少數族人代表即可，也可用線上直播祭拜，若進入殯葬設施，也要洗手戴口罩。 清明祭祖,內政部,陳宗彥 (中時 ) #祭祖 #內政部 #祖先 #連假 #清明 也許您會感興趣 推薦閱讀 清明時節雨紛紛 吳德榮：清明恐持續多雨 12:132020/03/29 生活 恆春喜迎遊客 憂成防疫破口 04:102020/03/31 地方新聞 防疫超前部署 內政部彈性上下班增為2小時 15:062020/04/01 生活 《通信網路》遠傳開賣vivo Y12 0元資費搶連假商機 16:312020/04/01 財經 南投泰雅渡假村 兒童節連假下午1點前入園免門票 18:112020/04/01 旅遊 清明連假防疫 雙鐵祭出量額溫戴口罩 20:272020/04/01 生活 清明連假各地天氣出爐 這天雨最大 22:192020/04/01 生活 清明連假出遊別忘投保旅平險 08:002020/04/02 財經 花蓮推禮讓運動 籲鄉親多在家 04:102020/04/02 地方新聞 宋朝人這樣掃墓 不怕成防疫破口 09:202020/04/02 歷史 政治熱門新聞 罷韓團體玩完了？！小英女孩看不下去爆真相 - 政治 豪捐千萬口罩！港媒驚：民進黨對陸連砍三刀 - 政治 最新政黨民調出爐 最後一名是它 網笑了！ - 政治 蔡政府豪撒1千萬片口罩！徐巧芯大怒：台灣人活該？ - 政治 這件事別再講了！陳揮文竟在節目上怒嗆韓粉：離我遠點 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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