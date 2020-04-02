張理國／台北報導

清明連假首日，身兼中央流行疫情指揮中心副指揮官的內政部次長陳宗彥在臉書發文，呼籲防疫在前，虔心祭祖無距離。

陳宗彥說，追思先人，懷念祖先，最好的方法就是連假避免到人潮多的地方，跟家人在家好好相聚，保護好自己的身體健康，才是對祖先最好的思念！

他舉例，祭祖時不用全族到，可分流祭祖，少數族人代表即可，也可用線上直播祭拜，若進入殯葬設施，也要洗手戴口罩。

清明祭祖,內政部,陳宗彥

(中時 )