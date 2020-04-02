昨日４月１日是巨星張國榮逝世17週年，生前摯愛唐鶴德更是會發文追悼，並PO出兩人珍貴合影，讓許多網友為之動容，不過港星羅家英雖發文悼念，卻挨轟新冠肺炎肆虐之際，竟沒有對一線醫護人員致意，讓他無奈表示：「微博真的不要發了」。

昨天是張國榮逝世17週年，羅家英在微博貼出張國榮照片，並寫道「每年的今日，我們一起懷念哥哥，天堂上好嗎」？未料遭網友痛批對抗疫情期間，居然未對一線醫護人員做出任何感謝之意，這讓他氣憤表示：「微博真的不要發了，這麼多年，四月一日懷念一下張先生，也給人駡了，唉！說也不是，不説也不是，我也買了一些口罩送到湖北呢，也是一點心啊！也沒有必要去講吧，也皷勵香港粤劇藝人用粤曲唱了一些打氣歌，你知嗎」？

羅家英微博全文。（圖／羅家英微博）

對此網友也紛紛留言力挺：「英叔有些人的言論是不用理會的」、「微博人多嘴雜，不要在意那些人說啥」、「遇到這些人直接拉黑就得了，你的微博你做主」。

(中時電子報)