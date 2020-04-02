桃園400萬挹注防疫旅館，每房可領3000元。(蔡依珍攝)

新冠肺炎全球大流行，上月19日起所有入境者都要居家檢疫14天，桃園推出3家防疫旅館照顧居家檢疫者，市長鄭文燦2日也宣布匡列400萬元補貼防疫旅館的消毒、設備和員工薪資，給業者更大支持，追溯到4月1日。

觀旅局長楊勝評說，擬定400萬預算補助桃園3家防疫旅館，因在檢疫旅客入住14天結束後，房間要全面徹底消毒，補貼業者消毒1日未營運費3000元，預估800間要240萬元。

而防疫旅館的員工值勤期間視同防疫訓練，依工時給予實質薪資補償、時薪158元，每50間客房給予200小時，3家防疫旅館預計補貼113萬7600元，暫以4至6月規畫。

楊勝評也提到，若住進防疫旅館不幸傳出有確診者，客房要徹底消毒，房內相關設施如地毯、窗簾等可能要銷毀，房間無法使用，因此也規畫確診房間每間補償5萬元，3項補貼追溯到4月1日起實施，預估400萬元，將以觀旅局補助款支應，也會向交通部觀光局爭取300萬元補助款。

鄭文燦表示，目前桃園市3家防疫旅館，入住387位、使用率達73％，桃園除市民、外籍旅客，也支援部分沒辦法返回離島的居民，都可住進桃園的防疫旅館，為了給防疫旅館更大的支持，匡列400萬元預算，針對旅館的設備跟消毒、以及員工薪資等補貼，讓防疫旅館得到支持，若將來防疫旅館還不足，會增加到第4家，目前看起來3家足夠因應。

(中時 )