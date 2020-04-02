台中市太平區昨(1日)凌晨發生民宅火警，造成沈姓女屋主與一名身分不明男子被燒成焦屍的悲劇。原以為是一起單純的意外，但案情直轉即下，經過警方調查後發現疑點重重，目前研判可能涉及一起連續縱火案，且不排除是屋主沈姓女子的何姓男友人所為，目前正積極尋找何男下落，同時不排除另一具男焦屍就是何姓男子，目前已經採證比對中。

據了解，這處民宅平日由沈姓女屋主與兒子同住，昨天凌晨突然發生大火，警消撲滅後，卻發現屋內有一男一女焦屍，由於被燒得碳化嚴重，無法辨識身分，疑似沈女與一名男性。但沈女的兒子剛好上大夜班逃過一劫，警消通知回家後，研判女焦屍應是沈女，但男焦屍身分難辨。

無獨有偶，就在這起火警發生前一小時，台中是西屯區也發生一起火警造成2人燒傷送醫。警消事後調查，赫然發現竟然是何姓男子住處，而何男的女友住處也隨後發生火警，還燒死2人，警方不排除何男與這2起火警有關，因此積極尋找何男下落，更不排除在沈姓女屋主內的男焦屍就是何男，將採證進行身分比對。

據了解，沈新高路的住處昨凌晨起火，被目擊民眾發現後，立即拿起手機報警，民宅內火苗及濃煙不斷竄出，附近鄰居表示屋內還有人，場面危急，台中市消防局派遣第三大隊、中山、東英、北屯等分隊，出動10多輛消防車輛、35名消防人員到場搶救。

台中市消防局表示，民宅火勢順利撲滅，消防人員入內清查火場時，赫然發現有2具焦屍，其中1名女性死者疑為民宅戶長60歲沈姓女子，其兒子上夜班接獲警方通知，第一時間趕到火災現場，相當焦急、一度想衝進屋內救人，被警消阻擋，相當危險。

附近鄰居25歲林男向警方表示，昨日凌晨3時28分許，下樓抽煙，發現斜對面住戶內有火光及濃煙冒出，即以行動電話撥打119報警後，且當時巷內很安靜，未發現有可疑的人進出；警方鑑識小組人員到場採證，另起火原因、起火點由消防局派員勘察鑑驗中。

(中時電子報)