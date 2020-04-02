第二架湖北類包機 一女子初採陰性發燒送醫 10:042020/04/02 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為華航第2架次接運滯留湖北國人返台的類包機，30日晚間返抵桃園機場。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第二架湖北「類包機」3月30日深夜抵台，中央流行疫情中心發言人莊人祥表表示，機上214人已採檢211人全都陰性，3人因檢體不足需再重採，但在已採檢211人陰性當中，有一名女子昨日下午出現發燒，已送醫並再進行採檢，採檢結果希望今天可以出來。 (中時 ) #採檢 #類包機 #發燒 #送醫 也許您會感興趣 推薦閱讀 直播》第3批武漢台商類包機 抵達桃園機場 20:532020/03/29 政治 首班「類包機」返家 武漢台胞：整晚擔心睡不著 22:332020/03/29 兩岸 74接觸者採檢全陰性 停課高中復課 04:102020/03/30 生活新聞 徐正文緊盯武漢「類包機」 網心疼：你也受傷害了… 07:502020/03/30 政治 女兒狠：別回來病毒會傳染 母鏡頭前心碎…趕不上類包機 11:342020/03/30 生活 第2波境外移入高峰 彰化11天增加9例 11:052020/03/30 生活 觀光局主秘採檢結果出爐 全陰性沒事 15:052020/03/31 生活 聯新國際醫院支援機場採檢站 4位院長輪值大夜班 18:172020/03/31 生活 肺炎須採檢 味嗅覺異常要通報 04:102020/04/01 生活新聞 專家建議 居家檢疫同住者也採檢 04:102020/04/02 生活新聞 生活熱門新聞 來了！翁仁賢遭槍決廢死聯盟現身 250字狂酸蔡政府 - 生活 宅神真的爆炸了！837字重批林坤源：根本國賊 - 生活 感動！台灣捐國際1千萬口罩 台大醫曝下場 - 生活 兒機場耍特權 觀光局主秘遭起底！過往一句話惹怒林佳龍 - 生活 口罩不夠？唐鳳出手了「順時鐘8分鐘」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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