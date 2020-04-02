第二架湖北「類包機」3月30日深夜抵台，中央流行疫情中心發言人莊人祥表表示，機上214人已採檢211人全都陰性，3人因檢體不足需再重採，但在已採檢211人陰性當中，有一名女子昨日下午出現發燒，已送醫並再進行採檢，採檢結果希望今天可以出來。

(中時 )